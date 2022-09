Chalon-sur-Saône : la 43e édition du National de pétanque aura lieu du 9 au 11 septembre

Le célèbre concours National de pétanque revient pour sa 43e édition ce vendredi 9 septembre du côté de Chalon-sur-Saône et s’étalera jusqu’à ce dimanche 11 septembre. Un tournoi qui sera en plus qualificatif pour les masters. Au total plus de 2000 joueurs sont attendus selon les informations d’Info Chalon. Il devrait ainsi y avoir 320 terrains sur lesquels joueront 512 équipes séniors masculines, 128 équipes séniors féminines et 100 équipes de jeunes.

À noter que 3 champions du monde (Floriau, Milei et Molinas) ainsi que 7 champions de France seront attendus pour ce grand concours en Saône-et-Loire.