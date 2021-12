Châlon-sur-Saône : la lettre ouverte cinglante de Gilles Platret à l’encontre de Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s’est emporté à l’encontre de son homologue à la mairie de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot, lundi, via un message posté sur son compte Facebook. Retrouvez ci-dessous le contenu intégral du message, intitulé Le bal des faux-semblants est ouvert.

« Bonjour Marie-Claude, j’ai pris bonne note de ton message et je t’informe que je n’y donnerai pas suite. En effet, pour reprendre une expression du mentor dont tu t’es toujours revendiquée avec emphase pour mieux servir tes intérêts, Jacques Chirac, “je ne suis pas rancunier, mais j’ai bonne mémoire”. Je n’ai rien oublié de tes palinodies ni des manœuvres détestables que tu as déployées pour affaiblir les Républicains de Saône-et-Loire toutes ces dernières années. Rien oublié de l’ignoble double jeu que tu as joué à l’occasion des législatives de 2017, faisant mine de me soutenir du bout des lèvres quand tu aidais en sous-main mon adversaire Marcheur (ndlr candidat de La République en Marche), favorisant ainsi son élection et confortant, par là même, la majorité d’un président de la République qui a fait tant de mal à la France. Rien oublié de tes condamnations publiques quand j’ai pris la décision de rétablir la laïcité dans les cantines scolaires de Chalon ou quand j’ai dénoncé l’épuration ethnique en cours dans nos quartiers. Je n’ai pas vocation à travailler avec quelqu’un qui a son rond de serviette à l’Élysée et qui s’en est toujours glorifié. Quiconque s’est, comme toi, compromis avec En Marche est, à mes yeux, même sous le vernis trompeur d’un discours subitement redevenu de droite, disqualifié pour porter nos couleurs. La France crève de ce manque perpétuel de sincérité et de ces discours qui, comme les tiens, changent au gré du vent. Tu trouveras donc d’autres interlocuteurs, plus amnésiques que moi, à qui seriner ton boniment. Cordialement »