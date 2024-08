Chalon-sur-Saône : la rue Claude-Monet en travaux pour 4 mois

Depuis la mi-juillet, la ville de Chalon-sur-Saône a entamé des travaux de renouvellement et de réhabilitation des canalisations dans la rue Claude-Monet. L’objectif est d’empêcher les eaux claires parasites de surcharger le système d’évacuation et d’assainissement des eaux.

Financé à hauteur de 410 000 euros, le chantier s'étalera sur trois phases. La première se déroulera du 15 juillet au 6 septembre et entraînera la fermeture de la circulation entre la rue Pierre-de-Coubertin et la rue Edgar-Dumas. La seconde phase, du 9 septembre au 18 octobre, impliquera la fermeture de la circulation entre le 30 rue Claude-Monet et l’allée Max-Schemberg, même chose lors de la dernière étape où la circulation sera interdite 21 octobre au 22 novembre, entre le 7 rue Claude-Monet et la rue des Champs-Roussot.

Les riverains sont invités par le Grand Chalon à s’équiper de réseaux d’évacuation différenciés ou de récupérateurs d’eaux de pluie pour assurer un rendement optimal des travaux.

ML