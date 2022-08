Chalon-sur-Saône : la Saison du Cloître s’achèvera avec « L’heure exquise »

La Saison du Cloître, cette série de concerts et d’animations qui se déroule à Chalon, se terminera le vendredi 2 septembre à 20h par un récital voix-piano intitulé « L’heure exquise ».

Un programme éclectique et original qui mettra en valeur les capacités vocales et émotionnelles de la jeune étoile montante dans le monde de l’opéra et du récital, Beth Taylor, ainsi que de Marcia Hadjimarkos, multi-claviériste et soliste au piano.

Ce récital explore les plus belles musiques pour voix et pianos des compositeurs français, autrichiens et anglais des XIXe et XXe siècles, tels Berlioz, Chaminade, Mahler, Hahn ou encore Sir Arthur Sullivan.

