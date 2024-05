Chalon-sur-Saône : une association récolte 700 € lors de la première course des étoiles 

L'antenne chalonnaise de l'association Des étoiles dans la mer, dédiée à sensibiliser sur le glioblastome, une tumeur cérébrale très agressive et à collecter des fonds pour la recherche, a organisé sa première course des étoiles à la roseraie Saint-Nicolas. Une vingtaine de participants ont pris part à l'événement moyennant 5 €. Entre les inscriptions, la vente de produits et les dons, l'association a recueilli 700 €. Le prochain événement est un repas le dimanche 2 juin au restaurant Le Soleil de Carthage à Chalon, au coût de 33 € par personne, avec des places encore disponibles. Tous les bénéfices iront à l'association.

C.B