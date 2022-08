Championnats d’Europe de natation : Ndoye-Brouard remporte la première médaille d’or française

Le nageur français Yohann Ndoye-Brouard a remporté la première médaille d’or pour la France aux championnats d’Europe de Rome dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été le plus rapide lors de la finale du 200 mètres dos en 1’55″62. L’athlète tricolore âgé de 21 ans offre ainsi une cinquième médaille à la France après celles en argent ramenées par Charlotte Bonnet (100m), Marie Wattel (50m papillon) et Maxime Grousset (50m papillon) et celle en bronze du relais 4x200m hommes.