Champions Cup : annulation du match LOU-Glasgow Warriors prévu samedi

L’EPCR vient de publier un communiqué annonçant que la rencontre entre le LOU et les Glasgow Warriors prévue samedi au Scotstoun Stadium était annulée.



Cette décision intervient après que les Exeter Chiefs, contre qui les Glasgow Warriors ont joué la semaine dernière, annoncent la découverte de plusieurs cas de Covid-19 chez leurs joueurs.



Par respect des conditions sanitaires et en raison de l’indisponibilité de plusieurs de leurs joueurs cadres, le club écossais n’est donc plus en mesure d’aligner une équipe d’un niveau suffisant pour son match de la 2e Journée de Champions Cup .



L’EPCR convoquera des Commissions de résolution des résultats de matchs pour déterminer les résultats des rencontres annulées et les décisions de ces commissions seront annoncées dès que possible.