Challenge Cup : le LOU Rugby en quête de revanche face à Worcester

Le LOU rugby veut se racheter ce vendredi à 21 h face aux Anglais de Worcester en huitième de finale de Challenge cup après leur cuisante défaite en championnat face à Toulon. Les joueurs et l’entraîneur ont a cœur de se rattraper auprès de leurs supporteurs avec l’envie de montrer que cette équipe à du caractère.

Pierre Mignoni, entraîneur du LOU, veut ” retrouver confiance après cet accident contre le RCT”. Le club que va affronter l’équipe lyonnaise est une équipe rugueuse proposant un pur jeu à l’anglaise. “C’est une équipe du championnat anglais et on peut s’attendre à tout” exprime le coach.

Le deuxième ligne, Félix Lambey se veut aussi rassurant sur l’état de forme de l’équipe ” Physiquement, on se sent bien et le groupe est en forme”. En bon capitaine, Baptiste Couilloud, a soif de victoire et espère un excellent match de son équipe ” il faut faire un bon match ce week-end pour nous relancer et atteindre nos objectifs”.

Rendez-vous ce vendredi, à 21 h, au Matmut Stadium, pour ce huitième de finale de Champions Cup face aux Anglais de Worcester Warriors.