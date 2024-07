Changement de dates pour le Rallye de la Côte Chalonnaise 2024

La 33e édition du Rallye de la Côte Chalonnaise aura lieu ce week-end sur les routes bourguignonnes. Malheureusement, avec la présence des législatives, le rallye est raccourci à une journée de préparation et une journée de course. Initialement prévu du vendredi au dimanche, le rallye se déroulera les vendredi 5 et samedi 6 juillet avec le départ du rallye à 8 heures.

A propos du favori, Nicolas Hernandez est annoncé comme étant le pilote à suivre ce week-end puisqu'il a dominé ce rallye l'an passé. Il affrontera notamment cinq autres Rally2 dont celles de Mathias Vaison et des Suisses Mike Coppens et Mickaël Burri.

K.M