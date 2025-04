Betclic Elite : l’ASVEL décroche une victoire importante contre Saint-Quentin

Emmenée par un Paris Lee des grands soirs (24 points et 2 passes décisives pour 22 d'évaluation), l'ASVEL s'est imposée ce dimanche soir à l'Astroballe contre Saint-Quentin (81-75) en clôture de la 24e journée de Betclic Elite. Un succès qui permet aux Villeurbannais de rejoindre le Paris Basket et Monaco en tête du classement. Mais que ce fut dur !

Face à une équipe coriace et bien organisée qui voulait faire un coup à l'Astroballe, les joueurs de Pierric Poupet ont bien négocié le premier quart-temps (27-23), avant de perdre le rythme lors des deux quart-temps suivants. Menés avant d'entamer l'ultime période, les coéquipiers de Melvin Ajinça (16 points, 1 rebond et 1 passe décisive) ont su accélerer au meilleur des moments pour aller chercher une victoire précieuse dans la course aux Play-offs.



L'ASVEL disputera la dernière journée d'Euroligue ce jeudi soir avec la réception de Monaco (20h à l'Astroballe et en direct sur Tonic Radio), avant de se déplacer dimanche prochain (19h) sur le parquet du Portel pour la 25e journée de Betclic Elite.