En raison des mouvements de terrain causés par la sécheresse des sols au cours du premier semestre 2022, les communes de Chaudenay et Lans ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. La Préfecture de Saône-et-Loire a communiqué que "les personnes sinistrées devront déclarer le plus rapidement possible les dommages subis à leur compagnie d'assurances, dans les 30 jours suivant la publication de cet arrêté", afin d'être indemnisées.