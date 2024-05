Les quatre porteurs de la Flamme olympique à Saint-Etienne

La Flamme olympique sera de passage dans les rues de Saint-Étienne le samedi 22 juin. Plus de 40 porteurs se relaieront sur un parcours de 8 km allant du Planétarium jusqu'au stade Geoffroy Guichard.

Quatre personnalités ont été sélectionnées par la Ville de Saint-Étienne : Damani Dembélé, champion de breakdance. Le jeune Stéphanois enchaîne les entraînements depuis 15 ans avec le collectif Melting Force, une discipline d'autant plus importante que cette année elle sera inscrite aux Jeux olympiques. Justine Montagne, étudiante en deuxième année à l’école des Mines de Saint-Étienne. Zed Yun Pavarotti, artiste à la casquette multiple : rappeur, chanteur, auteur, compositeur et interprète. Et enfin, Paula Dos Santos, sportive atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Ils porteront ensemble la Flamme avec fierté.