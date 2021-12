Chèque énergie : l’aide de 100 euros sera versée entre le 13 et le 17 décembre en Saône-et-Loire

5,8 millions de Français vont bénéficier du chèque énergie pour faire face aux hausses des prix du gaz et de l’électricité. Celui-ci sera envoyé entre le 13 et le 22 décembre, selon le département.

Les délais entre l’envoi des chèques énergie et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général

compris entre 2 et 4 jours.

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, et plus particulièrement dans le département de Saône-et-Loire, ce chèque énergie sera remis entre le 13 et le 17 décembre 2021. Voir le calendrier complet.