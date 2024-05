Lyon : Le festival international de littérature

Du 21 au 27 mai 2024 à Lyon, la Villa Gillet organise le Festival international de littérature de Lyon. Les rendez-vous de la semaine seront repartis dans toute la métropole dans des lieux culturels de la ville comme la Villa Gillet, le Théâtre des Célestins ou encore la bibliothèque de la Part Dieu.

Plus de 65 écrivains, traducteurs, chercheurs et critiques venant du monde entier seront présents et vous dévoileront des performances artistiques, poétiques, des lectures, des ateliers et vous inviteront à animer et participer à la discussion.

Le festival est 100% gratuit ! L’intégralité du programme est à retrouver ici.

J.D