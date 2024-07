Chloé Jacquet : jeune pousse aindinoise du rugby prête à décrocher l’or à Paris

Chloé Jacquet est une joueuse de rugby prometteuse, originaire de l'Ain, née le 17 avril 2002 à Viriat. Dès son plus jeune âge, Chloé a montré un vif intérêt pour le rugby, jouant aux milieux des garçons depuis toute petite. C'est en 2015 qu'elle rejoint le LOU Rugby, club réputé pour sa formation de jeunes talents. Là-bas, elle affine ses compétences et se forge un caractère sur le terrain, devenant rapidement une joueuse clé de son équipe. De l'académie à l'équipe première des joueuses professionnelles, Chloé Jacquet a gravit les échelons au sein d'un seul et unique club.

En 2024, Chloé Jacquet est sélectionnée pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris en rugby à 7, une opportunité unique pour elle de briller sur la scène internationale et de faire vibrer les supporters français. Après l'échec en finale des derniers JO à Tokyo en 2021, elle et ses coéquipières sont prêtes pour prendre leur vengeance. Cet événement marquera un moment crucial dans sa jeune carrière, une étape qui pourrait la propulser encore plus loin dans le monde du rugby professionnel. Avec son talent indéniable et sa détermination, Chloé est une joueuse à suivre de près, prête à laisser son empreinte dans l'histoire du rugby français et pourquoi pas, décrocher l'or cet été.

K.M