Cholet – ASVEL : le club villeurbannais réagit

Après la polémique engendrée par le test positif de Norris Cole au Covid-19, l’ASVEL a publié un communiqué.



“Comme l’exige le protocole sanitaire LNB depuis la reprise, l’ensemble de l’effectif professionnel est soumis à un test RT-PCR à chaque début de semaine. L’EuroLeague exige également ce test 72 heures avant et 24 heures après chaque rencontre. A titre de précaution supplémentaire, le club a acquis des tests antigeniques et un kinésithérapeute du club a été formé aux techniques de prélèvement, comme les dispositions légales l’y autorisent. En plus des protocoles sanitaires déjà stricts, le club a donc décidé de redoubler de vigilance dans cette période si particulière et d’effectuer ces tests antigeniques en cas d’éventuel symptôme ressenti par l’un des membres du staff ou des joueurs. Ce sont par ces tests antigeniques que trois cas positifs ont été détectés vendredi après-midi (un joueur) et tôt samedi matin (le coach et un autre joueur), et immédiatement isolés du reste du groupe. Mais de nouveau par mesure de précaution, un test RT-PCR et un test antigenique (résultats tous négatifs) ont été effectués par l’ensemble du groupe avant de prendre la direction de Cholet. L’ensemble de ces process a été communiqué en temps réel à nos adversaires en Euroligue (Milan) et en LNB (Cholet), ainsi qu’aux instances. Le comite sanitaire de la LNB réuni samedi après-midi nous a confirmé la tenue du match à Cholet sur la base de ces informations. A quelques minutes du coup d’envoi du match à Cholet, un autre résultat positif nous est parvenu. L’information a de nouveau été transmise immédiatement à la LNB et notre staff a, conformément à la réglementation sportive, sorti ce joueur inscrit comme titulaire sur la feuille de match, au premier arrêt de jeu.

Au-delà des tests imposés par les différents protocoles, le club se veut exemplaire en multipliant les mesures de précaution, afin de protéger l’ensemble des acteurs du basket français et européen. LDLC ASVEL souhaite un prompt rétablissement aux membres de son effectif touchés par la covid-19 et pense à tous ceux impactés par cette crise sans précédent.”

Pour rappel, le club a appris ce contrôle positif durant l’échauffement mais n’a pas retiré le joueur de la feuille de match, Norris Cole étant prévu dans le 5 majeur. Le meneur américain a donc disputé les 40 premières secondes de la rencontre.