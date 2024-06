Christophe Lemaitre a décidé de mettre un terme à sa carrière

À l'âge de 34 ans, Christophe Lemaitre a annoncé la fin de sa carrière. Double médaillé olympique et mondial, ainsi qu'octuple médaillé européen, il détient le record de France du 200 mètres. Sa carrière illustre le plus grand palmarès du sprint français, marqué par un premier titre mondial junior et une médaille de bronze aux JO de Rio 2016. Malgré des moments forts comme le triplé historique à Barcelone, des blessures ont parfois entravé ses performances. Lemaitre restera tout de même gravé dans l'histoire pour avoir été le premier blanc à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes.

