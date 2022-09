Cinéma : les premières images du prochain “Astérix et Obélix” dévoilées

L’acteur-réalisateur Guillaume Canet a dévoilé les premières images du nouveau film “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. La sortie de ce nouveau volet est prévue pour le 1er février 2023.



Le casting regroupera de grands noms du cinéma français comme Guillaume Canet dans le rôle d’Astérix, Gilles Lellouche qui interprétera Obélix, Vincent Cassel dans le rôle de César, Marion Cotillard en Cléopâtre ou encore José Garcia et Jonathan Cohen. On peut également ajouter à la liste Franck Gastambide, Ramzy Bedia, le footballeur Zlatan Ibrahimovic, les YouTubeurs McFly et Carlito ou encore le rappeur Orelsan.