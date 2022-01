Cinéma : un casting pour le tournage du film “Léo et moi” à Lyon

Un casting est lancé auprès des étudiants de Lyon afin de trouver quatre acteurs capables d’incarner des adolescents âgés de 13 à 16 ans dans le cadre du film Léo et moi de Victoria Bedos, dont le tournage aura lieu dans l’ancienne capitale des Gaules entre mai et juillet 2022. Aucune expérience n’est exigée et les heureux élus seront rémunérés.

Descriptif des rôles :

• Un jeune homme entre 13 et 16 ans introverti, avec du charme et un air mystérieux.

• Une jeune fille entre 13 et 16 ans, sûre d’elle, la fille populaire de la classe.

• Une jeune fille entre 13 et 16 ans, un peu ronde, pleine d’énergie, plutôt drôle.

• Un jeune homme entre 13 et 16 ans, beau gosse, sûr de lui.

Pour participer au casting du film Léo et moi, cliquez sur ce lien.