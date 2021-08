Cinq choses à retenir après Angers-OL (3-0)

L’OL a vécu une après-midi cauchemardesque à Angers où il s’est incliné 3-0.

L’OL a eu la possession

57% de possession en faveur de l’OL. Cela nous fait une belle jambe. Lyon n’a frappé que huit fois, pour seulement trois tirs cadrés et à peine trois vraies occasions. L’animation offensive a été inexistante.

Beaucoup de défaillances individuelles

Lopes trop court sur le premier but, Marcelo buteur contre son camp, Cornet expulsé, Toko-Ekambi maladroit, Paqueta et Guimaraes méconnaissables…On épargne les autres mais la liste aurait pu être plus longue.

Peter Bosz agacé

‘’On a joué avec 11 joueurs mais pas en équipe. Tu ne peux pas gagner comme ça’’. Remonté contre ses joueurs, le technicien néerlandais était soulagé de voir son équipe rejoindre les vestiaires à la pause avec un seul but de retard. S’il réclame toujours des recrues, le coach a aussi expliqué qu’il y avait de bons joueurs sur la pelouse. En clair, se cacher derrière la lenteur du mercato lyonnais n’est pas une excuse recevable.

La statistique qui fait mal

Pendant que Gérald Baticle, adjoint pendant dix ans à Lyon, vit des débuts de rêve à Angers (deux victoires), Peter Bosz n’a pris qu’un point sur six lors de ses deux premiers matchs officiels. Depuis Aimé Jacquet qui avait débuté sur le banc lyonnais en février 1976 avec deux défaites, aucun coach n’avait fait pire. Ceci dit, Sylvinho avait débuté en fanfare par deux victoires avant d’être remercié début octobre. L’inverse peut aussi se produire.

Peter Bosz compte 1 point après 2 matchs de 1ère division sur le banc avec l'@OL. Plus faible total pour un entraineur dans l'histoire de Lyon dans l'élite à ce stade de la compétition depuis Aimé Jacquet en février 1976(0). #SCOOL — Stats Foot (@Statsdufoot) August 15, 2021

Il y a un an…

Le 15 août 2020, l’OL battait Manchester City (3-1) et se qualifiait pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, décidemment, ça va vite dans le foot…