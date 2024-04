La Chorale de Roanne se déplace sur le parquet de Nancy ce lundi soir à 20 heures à l'occasion de la 32e journée de Pro A. Les Ligériens sont 16es et relégables avant le début de la partie et doivent gagner à tout prix face à l'actuel 11e pour tenter de se rapprocher d'une sortie de la zone rouge. Surtout qu'il ne reste plus que trois rencontres à jouer d'ici la fin de la saison régulière, la situation est à l'urgence et une défaite serait un véritable échec.