Cinq millions de personnes à risque non vaccinées

L’assurance maladie tire la sonnette d’alarme. Cinq millions de personnes à risque ne sont pas vaccinées contre le Covid-19 principalement des personnes souffrant d’obésité, de diabète ou encore de troubles psychiatriques.

Sur les deux derniers mois, l’augmentation du taux de vaccination des personnes atteintes d’au moins une pathologie associée à un risque de développer une forme grave de Covid-19 est « variable, mais souvent conséquente », note toutefois l’Assurance-maladie.



Ainsi, à la mi-juillet, 78,2 % des personnes sous dialyse avaient un cycle vaccinal complet, 70,4 % de celles atteintes de trisomie, 74,1 % pour celles souffrant de cancers actifs, 62,7 % pour les maladies respiratoires et 69,7 % pour les diabétiques.



Du côté des plus âgés, l’Assurance maladie fait état d’«encore un million de personne de plus de 75 ans qui n’ont pas eu d’injection» et «un peu plus d’un million» d’autres, âgés de 65 à 74 ans, dans la même situation.