Cité Internationale de la Gastronomie : la Métropole de Lyon prolonge la gratuité

Initialement, le principe de la gratuité avait été fixé pour une durée d’un peu plus d’un mois, afin de permettre aux grands-lyonnais de se réapproprier ce lieu. L’affluence et les retours positifs des visiteurs, notamment face au parcours sensoriel et au spectacle offerts par l’exposition « Banquet », ont convaincu la Métropole de Lyon de prolonger cette période de gratuité jusqu’au 31 décembre inclus.

« Face au grand succès observé depuis la réouverture et à l’approche de la période des fêtes de fin d’année, il nous a paru évident de prolonger la gratuité de l’accès à la Cité Internationale de la Gastronomie aux grandes lyonnaises et grands lyonnais pendant la période de la Fête des Lumières et d’offrir aux enfants de belles animations pour Noël », se réjouit Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire.

Programmation de Noël :

Ateliers thématiques « Art et gastronomie » pour les enfants de 3 à 12 ans

• Dates : les 17, 18, 21, 22, 28, 29 et 30 décembre.

• Horaires : 3 sessions/jour : de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h.



Showcookings dans le cadre des Jeudis de la Cité

• Dates/horaires : jeudi 22 et jeudi 29 décembre de 18h30 à 19h30