MAJ 15h45 : le trafic reprend progressivement sur l’ensemble des lignes.

Les Transports en commun lyonnais mènent ce mardi une opération de désinfection des rames et des postes de commandements des métro et funiculaires. Un agent du Sytral serait suspecté d’être infecté.

Les quatre lignes de métro (A, B, C et D) et les deux lignes de funiculaire (F1 et F2) sont donc arrêtées jusqu’à 17h00.