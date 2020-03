Coronavirus : “Nous sommes en guerre sanitaire”

Les mesures de confinement ont été renforcées ce lundi soir en France. Dans son allocution, Emmanuel Macron a pointé l’attitude des personnes qui n’ont pas respecté les précédentes mesures en se rassemblant dans des parcs. Conséquence, dès ce mardi midi et pour 15 jours « nos déplacements seront très fortement réduits ». Les trajets devront se limiter au strict minimum, les infractions seront sanctionnées. Les frontières à l’entrée de l’Union Européenne seront fermées à partir de ce mardi midi et pour les 30 prochains jours.



Le président de la République qui demande aux entreprises de mettre en place le télétravail. Autre conséquence de cette épidémie de coronavirus, la réforme des retraites est suspendue et le second tour des municipales est reporté.



Emmanuel Macron annonce que des masques vont être livrés dans les pharmacies. Autre mesure pour les soignants, les taxis et les hôtels pourront être réquisitionnés. Un hôpital de campagne des armées sera déployé en Alsace, l’une des régions les plus touchées par le coronavirus.

😷 #COVIDー19 | Médecins, pharmaciens, infirmiers libéraux pourront récupérer du matériel de protection demain soir dans les pharmacies des 25 départements les + touchés, & mercredi sur tout le territoire. Les masques sont précieux ! Réservez-les à ceux qui en ont vraiment besoin — Olivier Véran (@olivierveran) March 16, 2020