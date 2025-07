La Métropole de Saint-Étienne débloque plus d’un million d’euros pour soutenir les foyers les plus précaires dans leur consommation d’énergie. Cette somme est destinée à couvrir les impayés. L’année dernière, 120 demandes d’aide pour des factures d’énergie impayées ont été déposées, et 110 ont été accordées.

M.L