Coronavirus : vers un report du Tour de France

Ce lundi, Emmanuel Macron expliquait le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai prochain. Il a également précisé que les événements réunissant un nombre très important de personnes seraient interdits. Et le Tour de France ne fait pas exception.

L’événement de cyclisme aurait du avoir lieu du 27 juin au 19 juillet. Mais avec l’interdiction d’événements majeurs avant mi-juillet, la tenue du Tour semble compromise.

La mise en place du Tour à partir du mois d’août semble, à cette heure, privilégiée. Mais rappelons qu’en mars, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, avait évoqué l’idée d’un Tour de France à huis clos, sans spectateurs.

Pour rappel, Lyon devait être l’une des étapes de cette édition 2020. C’était la première fois depuis 2013. La seizième étape du Tour devait passer par La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans, tandis que la suivante traverse Grenoble et le col de la Loze. Autres étapes, initialement prévues les 16 et 17 juillet : Méribel, La Roche-sur-Foron, Bourg-en-Bresse et Champagnole