Coup d’envoi de la Fête des Lumières

La Fête des Lumières revient pour 4 jours à Lyon. Une trentaine d’œuvres seront proposées dans toute la ville avec une nouvelle fois des sites incontournables comme Saint-Jean ou encore les Terreaux. Le parc de tète d’Or sera également mis à l’honneur. Il rassemblera quatre projets, parmi lesquels l’opération des Lumignons du Cœur mais aussi un parcours de visite dans un environnement exceptionnel de tranquillité et de verdure.

L’opération des Lumignons du Cœur, sera cette année au profit de l’Armée du Salut. Vous pouvez acheter un ou des lumignons au prix unitaire de 2 euros. Les sommes sont récoltées au profit de l’organisation caritative. La Fondation accueille actuellement 120 salariés en insertion professionnelle et 1 500 personnes au sein de centres d’hébergement, dont 785 enfants. La totalité des fonds récoltés grâce aux Lumignons du Cœur financera des activités et vacances à tous ces enfants des centres.



Cette édition placera les visiteurs au cœur de la fête, notamment en les invitant à danser lors d’un bal lumineux aux Subsistances, à entonner de vieux tubes à l’unisson Place des Terreaux, ou encore à profiter d’une pause conviviale et gourmande sur la Place Bellecour ou au sein du Parc Blandan.



Les horaires :

Les 8, 9 et 10 décembre : 20h – 00h

Le 11 décembre : 18h – 22h

Parc Blandan, du 8 au 11 décembre : 17h30 – 21h30