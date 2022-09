Coup d’envoi des inscriptions pour La Chalonnaise

Les inscriptions pour la 9e édition de La Chalonnaise sont désormais ouvertes.



La course pédestre/marche pour la lutte contre le cancer du sein aura lieu cette année, le 16 octobre.



Les inscriptions sont possibles par internet, courriel ou papier.

Plus d’infos : 9ème édition festive & sportive – Course & marche de 5,5 km environ

Départ & arrivée: Esplanade de la piscine de Chalon Sur Saône (71)

> Village animation & information

> Échauffement et étirements collectif

> Parcours accessible à toutes

Cette marche/course est non classante et non chronométrée. Elle ne nécessite pas de certificat médical