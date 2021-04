Coupe de France : l’ASVEL triomphe en finale face à Dijon !

Auteurs d’une performance collective de très haut niveau à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy, les joueurs de T.J. Parker se sont imposés ce samedi soir face à la JDA Dijon (61-77) en finale de la Coupe de France. L’ASVEL conserve son titre et remporte le premier trophée de la saison 2020-2021.



En manque de réussite pendant quelques minutes dans le premier quart-temps, l’ASVEL a parfaitement corrigé le tir pour entrer pleinement dans cette finale. Le deuxième quart-temps en est la parfaite illustration. Les coéquipiers de Thomas Heurtel (18 points, 7 rebonds, 6 passes) creusent l’écart pour prendre un avantage confortable à la mi-temps (31-41).



Au retour des vestiaires, la réaction dijonnaise est immédiate. Les Bourguignons reviennent à deux longueurs des Villeurbannais (41-43). Déterminé, le collectif de T.J. Parker se détache à nouveau et termine le 3e quart-temps avec 10 points d’écart (49-59). Mention spéciale pour Paul Lacombe qui inscrit un shoot venu d’ailleurs dans cette période.

Le début du 4e quart-temps est fatal aux Dijonnais. Laurent Legname perd ses nerfs et concède deux fautes techniques. Les Villeurbannais prennent définitivement le large et s’imposent dans cette finale. Moustapha Fall (11 points, 11 rebonds et 6 contres) est élu MVP.