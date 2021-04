Coupe de France : l’OL éliminé par l’AS Monaco

Dans un match sous tension, l’OL s’est incliné ce mercredi soir (0-2) à domicile contre l’AS Monaco en quart de finale de la Coupe de France. Lyon quitte la compétition et devra réagir dès dimanche soir en championnat contre Lille dans un choc qui s’annonce explosif.



Compte tenu de la qualité de la première mi-temps, l’OL peut vraiment nourrir des regrets dans cette rencontre. Touchant à trois reprises les montants pendant les 45 premières minutes, les Lyonnais ont cruellement manqué de réussite dans le dernier geste. De leur côté, les Monégasques n’ont pas existé en première mi-temps, mais ont sorti la tête de l’eau au retour des vestiaires.



Le tournant du match arrive à la 51e minute. Déjà averti d’un carton jaune en première période pour une faute imaginaire, Sinaly Diomandé concède le penalty et reçoit un second avertissement. Le défenseur lyonnais est expulsé et Wissam Ben Yedder transforme le penalty (54e). 1-0 pour l’AS Monaco.



Quelques minutes plus tard, Kevin Volland double la mise sur un service de Wissam Ben Yedder (61′). Réduits à 10, les Lyonnais tentent de revenir au score. En vain. Plusieurs faits de jeu n’ont également pas penché en faveur des Gones qui s’arrêtent donc en quart de finale de la Coupe de France. Place désormais ce dimanche soir à la 34e journée de Ligue 1 et une rencontre décisive contre le LOSC au Groupama Stadium (21h).

