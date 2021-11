Covid-19 : 5 ans ferme pour fraudes au chômage partiel à Marseille

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné lundi deux personnes et leur société à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison ferme pour avoir effectué de fausses déclarations de chômage partiel et avoir indûment perçu des aides de l’État liées au Covid-19.

L’un d’eux a écopé de cinq ans de prison ferme avec maintien en détention, un autre à une peine de six mois ferme, aménagée en détention à domicile avec une surveillance électronique, et à 5 000 euros d’amende, tandis que la société a écopé de 60 000 euros d’amende, d’une confiscation de 130 000 euros et de la saisie d’un véhicule.

Les trois prévenus avaient ainsi détourné plusieurs centaines de milliers d’euros, qu’ils avaient fait blanchir pour les mettre sur des comptes en France, en Allemagne, en Belgique et au Maroc.