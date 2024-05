OL – Strasbourg : l’avant-match

Olympique Lyonnais - RC Strasbourg, 34e journée de L1, dimanche 21 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

"Un travail à finir"

L'OL a beau être en ballotage favorable pour une qualification européenne, il n'y a rien d'officiel. Il manque un point à Lyon pour être sûr de disputer l'Europe la saison prochaine. Pierre Sage a rappelé qu'il restait "un travail à finir". Pour rappel, la 7e place actuellement détenue par les Gones les enverrait en barrages de l'UEFA Conférence Ligue (nouvelle appellation C4) en cas de défaite de l'OL face au PSG en finale de la coupe de France. Si Lyon gagne la coupe de France, il sera qualifié directement pour la Ligue Europa. L'OL peut aussi être directement qualifié pour la Ligue Europa en terminant 6e : pour cela, il doit faire un meilleur résultat contre Strasbourg que Lens face à Montpellier.

Un seul scénario peut empêcher Lyon d'être européen via la Ligue 1 : une défaite devant Strasbourg conjuguée à une victoire de Marseille au Havre. Lyon terminerait alors 8e.

La "der" de Lopes ?

Cette possibilité revient beaucoup dans les conversations. Il n'y a pourtant rien d'acté. Anthony Lopes est surtout concentré sur la fin de saison et espère être le gardien titulaire de l'OL en finale de la coupe de France face au PSG. A 33 ans, le gardien a encore un an de contrat avec les Gones. La tendance est qu'il laisse son poste à Lucas Perri la saison prochaine mais personne au club n'a encore acté cela officiellement. Pierre Sage a discuté avec son gardien cette semaine : "Pour moi il est sous contrat l’année prochaine. Rien d’officiel n’a été annoncé le concernant donc je le considère comme un joueur de l’OL et il n’y a pas de traitement particulier." Ce ne serait pas la première fois (ni la dernière) qu'un joueur censé jouer son dernier match à domicile sous les couleurs de l'OL poursuive finalement l'aventure la saison suivante.

J.H.

