Covid-19 : coup d’envoi de la campagne de tests dans la région

Le coup d’envoi de la campagne de tests est donné ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisée dans 1300 centres dans toute la région, la campagne de dépistage va se poursuivre jusqu’au 23 décembre.

Dans le Rhône, ce sont 400 centres de dépistages temporaires supplémentaires qui voient le jour.

Les résultats devraient être disponibles en 30 minutes. Les personnes testées positives seront rapprochées de l’Assurance Maladie et invitées à suivre une procédure de quarantaine classique.

Rendez-vous sur le site de la région pour trouver le centre de dépistage le plus proche de chez vous avec la carte interactive.

Les maires de Lyon et Villeurbanne préfèrent un dépistage après les fêtes



Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael avaient écrit au Conseil scientifique à propos de la campagne de dépistage. Selon les deux maires, il indique « qu’une campagne de mass testing au niveau national ne lui paraît pas réaliste » puisqu’il faudrait répéter l’opération toutes les deux semaines « pour avoir un réel impact, compte-tenu de la période d’incubation et des délais de transmission du virus ». Il précise encore qu’il est logique d’envisager dès à présent une « stratégie de dépistage large début janvier ciblée sur certaines populations dont les jeunes et sur certains territoires ».

D’autre part, le Conseil scientifique met en garde les Français sur la notion de fausse sécurité : « les tests virologiques négatifs, en particulier les tests antigéniques compte tenu de leur moindre sensibilité, ne permettent pas d’exclure une infection et l’application des gestes barrières demeure primordiale dans ce cas de figure ».