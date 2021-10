En pleine promotion pour la sortie de son prochain album, Ed Sheeran, l’artiste britannique, a annoncé via son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19.

Son prochain album, “=”, doit sortir vendredi 29 octobre et, en conséquence, les interviews et lives prévus d’ici là ont été annulés par l’auteur, compositeur et interprète anglais.