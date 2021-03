Covid-19 : la région Auvergne-Rhône-Alpes épargnée par le durcissement des mesures

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé ce mercredi que des mesures supplémentaires, plus dures, seront prises dans les territoires les plus touchés par l’épidémie de Covid-19. Mais la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas concernée, pour le moment.



Ce tour de vis concernera l’Ile-de-France et les Hauts-de-France, là où l’épidémie est la plus forte. Ces mesures supplémentaires pourraient aller jusqu’au confinement et seraient applicables dès ce week-end. Elles seront annoncées ce jeudi, à 18 heures, par le Premier ministre, Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran.



“Des concertations seront menées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l’avis des élus sur les mesures envisagées”, a ajouté Gabriel Attal.



Lors de ce point presse à l’issue du Conseil des ministres, le porte-parole s’est également montré optimiste concernant la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur la vaccination avec l’AstraZeneca. “Nous espérons et nous avons des raisons de croire qu’elle continuera à autoriser l’utilisation du vaccin AstraZeneca”, a t-il déclaré.