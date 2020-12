Covid-19 : les élections départementales et régionales reportées au mois de juin

Un projet de loi qui prévoit le report des élections départementales et régionales de mars à juin a été présenté et acté lundi après-midi en Conseil des ministres. La situation sanitaire liée au Covid-19 a incité à la rédaction de ce texte.



La date des nouvelles élections devra être fixée au moins 6 semaines avant le scrutin. Les dates envisagées pour le moment par l’exécutif sont les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin.