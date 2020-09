Covid-19 : les nouvelles mesures qui s’appliquent ce lundi

Cela ne vous aura pas échappé, le département du Rhône a été classé en zone d’alerte pour circulation active du virus ; la métropole de Lyon, de son côté, est placée en zone d’alerte renforcée.



Conséquence de nouvelles mesures s’appliquent dès ce lundi et pour au moins 15 jours.

Dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, l’accueil du public dans les établissements recevant du public pour des événements festifs et familiaux (de type mariages, baptêmes, tombolas, événements associatifs, anniversaires, communions…) est interdit, y compris dans les salles des fêtes, salles polyvalentes et salles de réception, qu’elles soient publiques ou privées. Les fêtes étudiantes sont interdites.



Dans la métropole de Lyon, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux ouverts au public sont interdits. Les gymnases, salles de sport publiques et privées et piscines seront fermés, excepté pour les activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut-niveau et formations continues.

L’ensemble des bars devront fermer leurs portes au plus tard à 22h00.



A noter que le port du masque est étendu à Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais.