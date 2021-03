Covid-19 : Olivier Véran espère pouvoir se passer de pass sanitaire

Sur le "pass sanitaire", @olivierveran considère que "le temps que ce débat-là soit monté, un, on aura une couverture vaccinale déjà satisfaisante, deux, je pense qu'on sera sorti de la vague, et probablement en capacité de rouvrir un certain nombre de lieux". #DirectAN #COVID19 pic.twitter.com/fuHt1nQfg9