Covid-19 : ouverture de la deuxième dose de rappel aux 60 ans et plus

Invité de RTL ce jeudi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé l’ouverture de la deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Un vaccin non obligatoire pour celles et ceux qui sont à six mois de leur dernière injection.

Cette nouvelle dose « réduit de 80% le risque d’hospitalisation, de réanimation et de décès » quand on a 60 ans et plus, a affirmé Olivier Véran. « Pour le moment, cela concerne 500 000 Français » mais un total de 18 millions de personnes pourraient être concernées par ce nouveau rappel.