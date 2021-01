Covid-19 : Pasteur arrête son projet de vaccin

L’Institut Pasteur jette l’éponge. Il a annoncé qu’il arrêtait le développement de son principal projet de vaccin contre le Covid-19, car les premiers essais ont montré qu’il était moins efficace qu’espéré. «Les réponses immunitaires induites se sont avérées inférieures à celles observées chez les personnes guéries d’une infection naturelle ainsi qu’à celles observées avec les vaccins autorisés» contre le Covid-19.



Pasteur a précisé qu’il poursuivait ses travaux sur d’autres projets de vaccin contre le Covid, à un stade toutefois préliminaire. «Le premier, administrable par voie nasale, est développé avec la société de biotechnologie TheraVectys, issue de l’Institut Pasteur et spécialisée dans la mise au point de vaccins. Le second est un candidat vaccin à ADN»



Une annonce qui intervient alors que la situation sanitaire se dégrade de nouveau en France.



Jean Castex a confirmé que des décisions importantes seraient amenées à être prises cette semaine face à la dégradation de certains indicateurs.

Un conseil de défense sanitaire se tiendra ce mercredi 27 janvier et toutes les options seront mises au clair. Le gouvernement et le chef de l’Etat prendront connaissance des chiffres actualisés sur l’épidémie du Covid et de ses variants.

Le Premier Ministre invites les citoyens à “ne pas baisser la garde” car « tous ces chiffres sont inquiétants »