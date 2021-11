Covid-19 : rappel pour tous les adultes, plus de contraintes pour les non-vaccinés… ce qu’il faut retenir du Conseil de défense

En France, le nombre de cas positifs au Covid quotidien a doublé en neuf jours, passant de 10 000 le 14 novembre à près de 20 000 mardi, tandis que les 30 454 cas confirmés dénombrés mardi soir sont au plus haut depuis le 11 août dernier.

Alors que la « situation épidémique se dégrade », comme l’a déclaré Gabriel Attal ce mercredi au sortir du Conseil de défense qui s’est tenu dans la matinée, le gouvernement étudie plusieurs pistes afin de ralentir la reprise de l’épidémie.

Trois pistes pour endiguer l’épidémie

Parmi elles, le porte-parole du gouvernement a évoqué trois pistes : le « renforcement des mesures barrières et du port du masque, en intérieur et en extérieur », le « renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contrainte sur les non-vaccinés que sur les vaccinés » et « l’accélération de la campagne vaccinale ». Des mesures qui vont être présentées aux parlementaires dans l’après-midi et aux élus locaux jeudi.

Dose de rappel pour les adultes ?

Pour sa part, la Haute autorité de santé préconise une dose de rappel pour les personnes âgées de 40 ans et plus, si celles-ci ont un parcours vaccinal complet depuis au moins six mois, tandis que le Conseil scientifique et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale envisagent un rappel pour tous les adultes. Enfin, le masque pourrait redevenir obligatoire dans certains lieux.