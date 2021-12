Covid-19 : télétravail obligatoire, retour des jauges, rentrée des classes maintenue… Les dernières annonces du gouvernement

Jean Castex et Olivier Véran ont pris la parole ce lundi soir à la suite d’un conseil de défense sanitaire dirigé par le président de la République, Emmanuel Macron. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé une nouvelle série de mesures visant à freiner la propagation éclair du variant Omicron. Voici les principales annonces :



– télétravail obligatoire à partir de la rentrée pour “tous les salariés pour lesquels il est possible” de le mettre en place. Trois jours au minimum par semaine.

– retour des jauges à compter du 3 janvier pour une durée d’au moins trois semaines. “Les grands rassemblements seront limités à 2000 personnes au maximum en intérieur et 5000 personnes au maximum en extérieur” déclare Jean Castex.

– rentrée des classes maintenue le 3 janvier

– pas de couvre-feu le 31 décembre

– délai pour la dose de rappel ramené à trois mois, le gouvernement ayant suivi les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Le délai était initialement de six mois.

– consommation debout interdite dans les bars et les cafés dès le 3 janvier, les concerts debout seront également interdits. La consommation de boissons et d’aliments dans les cinémas, les théâtres et les transports collectifs sera interdite dès lundi.



À noter qu’un conseil des ministres exceptionnel s’est tenu en amont du conseil de défense sanitaire. Lors de cette réunion, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté. En revanche, le projet doit encore être examiné ce mercredi à l’Assemblée Nationale, avant son examen dans la même semaine. Il devrait ensuite entrer en vigueur le 15 janvier prochain.



À noter également que la nouvelle période d’isolement sera connue en fin de semaine. Le gouvernement devrait certainement la réduire pour éviter un dérèglement de la société.



Autre information délivrée ce mardi matin, les grandes surfaces pourront vendre des autotests “à titre exceptionnel” jusqu’au 31 janvier.