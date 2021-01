Covid-19 : un deuxième vaccin validé par la Haute Autorité de santé

Le vaccin de Moderna a officiellement été approuvé ce vendredi par la Haute Autorité de santé contre le coronavirus après celui qui a été développé par Pfizer et BioNTech.



Le vaccin du groupe américain “peut-être utiliser chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant”, estime la HAS.



Autorisé à la commercialisation de l’Union européenne ce mercredi 6 janvier, ce vaccin devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France.



Déjà approuvée au Canada, aux États-Unis et en Israël, la formule de Moderna est similaire avec celle de Pfizer et BioNTech car elle s’administre en deux fois et se calque sur la technologie innovante de l’ARN messager et selon le laboratoire ce nouveau vaccin serait efficace à 94,1 %.

#Communiqué | La HAS inclut le vaccin de Moderna dans la stratégie de #vaccination #COVID19 et définit sa stratégie d’utilisation



Un 2e vaccin ➡ poursuivre et accélérer la campagne de vaccination française

👉https://t.co/aneya82pS3



Les recommandations👉https://t.co/alkDXpbEsU pic.twitter.com/e858YQ0qBD — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) January 8, 2021