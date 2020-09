Covid-19 : un protocole allégé dans les écoles

Le port du masque est désormais obligatoire pour les professionnels en crèches. En revanche, un assouplissement du dispositif dans les maternelles et les primaires a été annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran.



S’il y a un seul cas de covid-19 détecté, les classes ne fermeront plus. L’enfant testé positif devra être isolé chez lui mais cela n’entraînera pas l’isolement de ses camarades.



Un changement de ton qui s’appuie sur un récent avis du Haut conseil à la santé publique “les enfants jeunes sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus. Le risque de transmission existe principalement d’adulte à adulte, d’adulte à enfant, mais rarement d’enfant à un enfant ou d’enfant à un adulte”.



A noter que 2100 classes et 81 établissements étaient fermés pour motif de Covid-19, soit seulement “0,13 % des 60 000 établissements scolaires” selon le dernier bilan du ministre de l’Education ce mercredi.