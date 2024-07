Creusot : un rassemblement organisé pour dénoncer des bombardements dans un hôpital pour enfants en Ukraine

Hier au Creusot, des réfugiés ukrainiens ont organisé un sit-in pour dénoncer les bombardements qui ont eu lieu le 8 juillet dernier, causant d'importantes destructions dans le plus grand hôpital pour enfants d'Ukraine. Des enfants et des médecins ont notamment perdu la vie. Depuis l'incident, de nombreux malades, notamment des patients atteints de cancer, ne peuvent plus recevoir de traitement en raison des destructions. Le rassemblement a permis de lancer un appel à l'aide alors que le conflit s'enlise. Un autre rassemblement est prévu à Chalon-sur-Saône sur la place de l’Hôtel de Ville ce vendredi à 18h.

ML