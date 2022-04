Crise à l’OL : Aulas, Bosz et Ponsot face à la presse

Au lendemain de la débâcle face à West Ham (0-3), Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Peter Bosz se sont présentés face aux médias ce vendredi midi. Les principales déclarations :

Jean-Michel Aulas : « La grande majorité des supporters doit être félicitée car il y a eu une ambiance fantastique contre West Ham. Les joueurs ont un peu perdu le sens de ce qu’il fallait faire après le premier but. L’analyse objective est qu’il reste sept matchs, que notre groupe est structuré et fait l’admiration des autres clubs en Europe. On est complètement unis sur cette réaction qui va avoir lieu, les joueurs doivent être conscients de la gravité de la situation. Il reste sept matchs et il reste une chance de disputer une coupe d’Europe. On va se donner tous les moyens. ».

L’avenir du coach ?

Jean-Michel Aulas : « Ce sont toujours des questions importantes pour vous mais on vous donne la réponse à travers l’unité de cette conférence de presse. On a trouvé un staff qui correspond exactement de ce dont on a besoin à l’OL : l’expérience, une vision étrangère… Après une première année où nous avons tâtonné, en se connaissant mieux, on a l’intention d’être uni et de réfléchir à comment améliorer le groupe. On sait qu’on aura les moyens d’investir pour répondre aux demandes techniques qu’aura Peter. On espère bien poursuivre l’aventure, d’abord pour finir la saison. (…) On pense que Peter et son staff sont dans la vérité. On va demander aux joueurs de se remettre en cause, on va laver notre linge sale en famille. »

Vincent Ponsot : « On fera le bilan à la fin de la saison. Et si les objectifs ne sont pas remplis, on en tirera les conclusions. Il reste sept journées. Si on est dans cette situation-là, c’est que des choses n’ont pas été bien faites. Si à la fin les objectifs ne sont pas atteints, on se posera les questions. Ce n’est jamais la responsabilité que d’une partie, que de l’entraîneur, que des dirigeants ou que des joueurs. (…) On a une meilleure connaissance des attentes de Peter. Par exemple, on a revu Maxence Caqueret (au sujet d’une prolongation, Ndlr) récemment et il correspond au projet.».

Peter Bosz : « Il faut faire une série. C’est la seule chose qui peut nous aider. (…) J’aimerais un football plus offensif, plus agressif. Il faut être réaliste plutôt que romantique pour les sept dernières journées, il faut gagner. (…) On est dans un grand club avec une grande histoire et les objectifs sont clairs. Comme joueur avant et comme entraîneur aujourd’hui, je ne lâche pas. C’est pour moi un gros challenge. Je vais pousser les joueurs, ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Je crois vraiment que c’est possible, il faut réussir une série, ce qu’on n’a pas réussi à faire cette saison. On va y arriver.»