De nombreux élus s’opposent au nouveau projet d’implantations de réacteurs EPR2 au Bugey

Demain s'ouvre le débat public autour de l'implantation de deux réacteurs EPR2 à la centrale du Bugey, organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP). L'initiative est loin de faire l'unanimité et suscite des oppositions notables. Ce vendredi 24 janvier, 181 élus locaux, régionaux, de France et de Suisse ont publié une tribune dans laquelle ils expriment leur opposition ferme au projet. Les signataires dénoncent un projet trop coûteux, polluant et complètement démesuré avec les enjeux climatiques. Ils estiment que les réacteurs détourneraient des ressources économiques précieuses qui devraient être investies dans une véritable transition énergétique. Le débat public est organisé du 28 janvier au 15 mai 2025, pour permettre aux habitants d'explorer des alternatives énergétiques plus durables.

