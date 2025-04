Dua Lipa annonce quel artist fera sa première partie à Lyon en Mai 2025 !

La tension monte à l’approche des deux concerts de Dua Lipa à la LDLC Arena de Lyon-Décines, prévus les 15 et 16 mai 2025. Mais avant même que l’icône pop n’entre en scène, une autre voix s’apprête à captiver le public lyonnais : Alessi Rose, jeune chanteuse londonienne, assurera la première partie des deux soirées. Une révélation prometteuse dans l’univers de la pop britannique.

Une étoile montante pour ouvrir le bal

Alessi Rose, encore peu connue du grand public, monte rapidement dans les radars de l’industrie musicale. Sa sélection comme première partie de Dua Lipa à Lyon n’est pas anodine : elle incarne la nouvelle vague pop avec des influences mêlant émotion brute, mélodies douces et une esthétique affirmée.

Pour les fans, c’est une belle opportunité de découvrir une future star, en live, dans des conditions exceptionnelles. Les deux dates lyonnaises deviennent ainsi doublement attendues.

UNE EXPERIENCE A NE PAS MANQUER !

Le concert de Dua Lipa à la LDLC Arena ne sera pas seulement une performance musicale, mais un véritable spectacle visuel. À quelques semaines des concerts, l’excitation ne faiblit pas. Les fans de Dua Lipa s’apprêtent à vivre deux soirées mémorables, mêlant hits planétaires et scénographie millimétrée.

Alessi Rose : La nouvelle voix de la pop britannique

À seulement 22 ans, Alessi Rose s’impose comme l’une des révélations les plus intrigantes de la scène pop alternative. Originaire de Derby, en Angleterre, la jeune chanteuse et auteure-compositrice baigne dès l’enfance dans l’univers du spectacle, passionnée par les comédies musicales et la scène.

Elle se fait remarquer en 2023 grâce à ses vidéos sur TikTok, où elle partage des reprises intimes et des compositions personnelles. Son tout premier single, Say ur mine, marque le début d’une ascension fulgurante. Mais c’est avec le titre « Oh My » qu’elle connaît un véritable élan médiatique, suivi de l’envoûtant Eat Me Alive.

Musicalement, Alessi Rose navigue entre pop, indie pop, bedroom pop et pop alternative, avec une écriture introspective, vulnérable, teintée de mélancolie moderne. Elle cite parmi ses influences Chappell Roan, Lorde, Kate Bush, Phoebe Bridgers et Gracie Abrams — un mélange qui donne à sa musique un parfum de journal intime sonore.

Après des premières parties remarquées auprès d’artistes comme Ella Jane, Noah Kahan ou encore Fletcher, elle franchit une nouvelle étape en annonçant son premier concert solo à la vieille église de St. Pancras en avril 2024. Sa présence en ouverture des concerts lyonnais de Dua Lipa confirme qu’elle est une voix à suivre de très près !