Alors que la saison All Stars se déroule actuellement, la production vient d’annoncer des nouveautés pour la prochaine saison de The Voice Kids.

Deux nouveaux coachs rejoignent l’équipe. Julien Doré et Louane rejoignent en effet Kendji Girac et Patrick Fiori en tant que coachs des candidats, a annoncé TF1, ce mercredi. Louane avait notamment été demi-finaliste de la saison 2 de The Voice.



Ils remplacent Jenifer et Soprano.